Vollering bij Tour de France Femmes uit op revanche

VANNES (ANP) - Demi Vollering is bij de Tour de France Femmes, die zaterdag begint in het Franse Vannes, uit op revanche. De 28-jarige Nederlandse eindigde vorig jaar als tweede achter de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Vollering kwam vier seconden tekort voor het geel. Dat kwam mede door een valpartij in de vijfde etappe. "Ik heb honger naar succes", tekende AFP in Bretagne op uit de mond van de winnares van 2023.

Vollering liet tijdens de Tour de France van de mannen weten dat haar concurrenten dit jaar geen presentjes van haar hoefden te verwachten. Ze wees met een knipoog naar een valpartij in de elfde etappe van geletruidrager Tadej Pogacar, waarna de concurrentie de benen stilhield. "Mannen zijn natuurlijk aardiger", schreef Vollering op X.

De vierde editie van de Tour start in het Bretonse stadje Vannes. De Tour de France Femmes gaat na een aantal etappes in Bretagne naar het zuidoosten. Via het Centraal Massief bereikt de ronde de Franse Alpen. De een-na-laatste etappe, met finish op de Col de la Madeleine, kan beslissend worden. De Tour eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Portes du Soleil.

Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en de Poolse Niewiadoma wonnen de eerste drie edities van de Tour de France Femmes.