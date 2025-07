Verstappen start als tweede in sprintrace Spa achter Piastri

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen start zaterdag vanaf de tweede positie in de sprintrace bij de Grote Prijs van België. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest in de kwalificatie alleen Oscar Piastri voor zich dulden. De Australiër van McLaren, de huidige leider in het kampioenschap van de Formule 1, was bijna een halve seconde sneller dan Verstappen. Lando Norris, de tweede coureur van McLaren, zette de derde tijd neer. De Brit gaf behoorlijk veel tijd toe op zijn teamgenoot, ruim zes tienden.

De sprintrace begint zaterdag om 12.00 uur. Daarna rijden de coureurs de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag.