Vollering van start in zesde etappe Tour de France Femmes

REMIREMONT (ANP) - Wielrenster Demi Vollering is van start gegaan in de zesde etappe van de Tour de France, die gaat van Remiremont naar Morteau over 159 kilometer. De 27-jarige wielrenster van SD Worx kwam donderdag in de slotfase van de vijfde etappe hard ten val. Ze kwam op achterstand binnen en raakte daardoor de gele trui kwijt aan de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Vollering liet donderdagavond al via haar ploeg SD Worx - Protime weten dat ze verwachtte van start te kunnen gaan. "Het is afwachten hoe het morgenochtend voelt, maar ik ga ervan uit dat ik morgen de Tour kan vervolgen", meldde ze. De titelverdedigster had lichte kneuzingen en schaafwonden aan onderrug en billen.

Vollering staat nu negende in het klassement op 1.19 van Niewiadoma.