Vollering wint vijfde etappe in Tour de France Femmes

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (ANP) - Demi Vollering heeft woensdag de vijfde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United-Suez was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van drie. De gele trui blijft in het bezit van de Zwitserse Marlen Reusser. Vollering staat tweede in het algemeen klassement op 12 seconden achterstand.

Het peloton begon woensdag in het Franse Mâcon aan een zware heuveletappe met acht beklimmingen. Daarvan waren er drie van de 2e categorie, twee van de 3e categorie en drie van de 4e categorie. Het ging vrijwel direct omhoog met de klim naar de Côte de Cenves. Het peloton met Reusser (Movistar) aan de leiding, viel al snel uiteen.

Op 75 kilometer voor de streep ontstond er een kopgroep van negentien rensters onder wie Puck Pieterse, Femke de Vries, Thalita de Jong, Riejanne Markus en Nienke Vinke. Reusser probeerde haar gele trui in een achtervolgende groep met verschillende klassementsrijdsters onder wie Vollering te verdedigen.

Slotfase

Op 22,5 kilometer van de finish in Belleville-en-Beaujolais werden alle vluchtsters door Reusser en Vollering achterhaald en gingen achttien rensters op weg naar Mont Brouilly. Vollering zette op de laatste klim met nog 12 kilometer te gaan de aanval in waarna er nog acht rensters overbleven. In de slotfase reden Vollering, Reusser en de Poolse Kasia Niewiadoma samen naar de streep. Niewiadoma sloeg een gaatje door de sprint vroeg aan te gaan, maar Vollering wist haar nog te achterhalen. Reusser eindigde als tweede.

Lorena Wiebes bleef aan de leiding van het puntenklassement en de bolletjestrui is nog steeds in handen van Puck Pieterse.

Pauline Ferrand-Prévot, de winnares van vorig jaar, kon haar favorietenrol woensdag wederom niet waarmaken. De Française van Visma - Lease a Bike lijkt kansloos voor de eindzege.