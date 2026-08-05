Vollering gelooft na winst vijfde etappe in eindzege Tour

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (ANP) - Demi Vollering gelooft nog in de eindzege van de Tour de France Femmes. "Het zal een hard gevecht worden, maar ik ga er alles aan doen om te winnen", zei Vollering in het flashinterview. De 29-jarige renster won woensdag de vijfde etappe in de Tour de France Femmes en staat 12 seconden achter de Zwitserse geletruidraagster Marlen Reusser.

Vollering was in Belleville-en-Beaujolais de snelste in de sprint van drie rensters. Ze bleef Reusser en de Poolse Kasia Niewiadoma voor. De kopvrouw van FDJ United-Suez keek met een voldaan gevoel terug op de etappezege. "Het was heel cool vandaag. Iedereen in de ploeg heeft een aandeel gehad in de overwinning. Dat vind ik het mooiste. Als we het allemaal doen", zei Vollering.

Vollering twijfelde in de laatste meters of ze nog zou winnen toen Niewiadoma een gaatje sloeg door opeens de sprint in te zetten. "Ik dacht dat ik het niet meer zou redden. Ik wist dat ze vroeg zou gaan en dat Reusser zou gokken. Ik moest het daarom toch zelf doen. Ik had iedere meter nodig, maar het is gelukt. Ik ben er heel blij mee."