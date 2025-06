XI'AN (ANP) - De Nederlandse volleyballers hebben hun derde wedstrijd in de Nations League verloren. Het team van bondscoach Joel Banks verloor in Xi'an in China van het gastland. Het werd 3-1 (25-19 25-20 13-25 25-17).

Oranje was de Nations League begonnen met een nederlaag (3-1) tegen Polen. Daarna won de ploeg met dezelfde cijfers van Turkije. Nederland speelt nog tegen Japan.