Volleybalsters met eenvoudige zege op Zwitserland richting Parijs

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse volleybalsters vertrekken met een goed gevoel naar de Olympische Spelen in Parijs. Het team van bondscoach Felix Koslowski versloeg in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag Zwitserland met 3-0: 25-22 25-11 25-11. Er werd in deze oefenwedstrijd nog een vierde set gespeeld en die ging met 25-16 ook naar Nederland. Een dag eerder waren de Oranje-vrouwen in Apeldoorn ook al met 4-0 te sterk voor Zwitserland, de nummer 45 van de wereld. Oranje is de mondiale nummer 8.

Koslowski begon de eerste en tweede set met Britt Bongaerts (spelverdeler), Celeste Plak (diagonaal), Nika Daalderop en Jolien Knollema (passer/lopers), Indy Baijens en Juliet Lohuis (middens) en Florien Reesink (libero). In de derde set was het de beurt aan Sarah van Aalen (spelverdeler), Elles Dambrink (diagonaal), Marrit Jasper en Nova Marring (passer/lopers), Eline Timmerman en Baijens (middens) en Reesink (libero).

Nederland treft bij de Olympische Spelen in de groepsfase achtereenvolgens Turkije, Italië en de Dominicaanse Republiek.