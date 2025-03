Voorzitter Kim van schaatsbond ISU wil graag leren van Jake Paul

HAMAR (ANP) - Schaatsbond ISU wil graag van Jake Paul, de beroemde vriend van schaatsster Jutta Leerdam, leren hoe een nieuw publiek te bereiken. Dat vertelde voorzitter Jae-youl Kim in een rondetafelgesprek over de uitnodiging die de Amerikaanse influencer had gekregen van de schaatsbond om de WK afstanden in het Noorse Hamar bij te wonen.

"Ten eerste is Jake een fan van het schaatsen", zei de Zuid-Koreaan. "We willen graag met hem praten wat we nog meer kunnen doen om fans te bereiken, potentiële fans en jonge fans waar we momenteel weinig toegang tot hebben. Hij heeft zijn manier om de jonge generatie aan te spreken en wij willen die generatie ook bereiken."

De voorzitter van de schaatsfederatie legde uit dat dat onderdeel is van het ambitieuze plan 'Vision 2030' voor de sport. "We willen alles doen om de potentie van onze sport te gebruiken en ervoor zorgen dat we een nieuwe jongere generatie weten te trekken, zodat onze sport zich verder kan ontwikkelen."

Leerdam bevestigde enkele dagen eerder al dat de schaatsfederatie haar vriend had uitgenodigd onder meer om met hem te praten hoe ze de sport verder kunnen verkopen aan een nieuw publiek. "Ze kunnen vast iets van hem leren", zei Leerdam daarover verwijzend naar de manier waarop de Amerikaanse youtuber en vechtsporter een miljoenenpubliek genereerde met zijn bokswedstrijd tegen Mike Tyson. "En dat is goed voor de sport. Want het schaatsen moet ook door."