Demonstratie voor alawieten bij ICC mondt uit in gevecht

DEN HAAG (ANP) - Een demonstratie voor de belaagde alawieten in Syrië is zaterdagmiddag uitgemond in een gevecht tussen voor- en tegenstanders. De politie moest ingrijpen om de rust te herstellen, zag een ANP-fotograaf.

Honderd tot honderdvijftig mensen protesteerden voor het ICC tegen het geweld dat in Syrië is opgelaaid tegen alawieten en christenen. Tussen hen mengden zich zes of zeven tegenstanders van de bevolkingsgroep, die volgens de fotograaf "met rake klappen" de demonstratie uit werden gewerkt.

Bij de geweldsuitbarsting in het noordwesten van het land zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bijna 1400 burgers omgekomen. De demonstranten hadden borden bij zich met leuzen als 'Stop de slachting, geen bloedvergieten meer' of 'Slechts een van de massamoorden'. Ook toonden ze foto's van lichamen die op straat liggen.

Gelijktijdig stond er ook een groep aanhangers van de voormalige Filipijnse president Rodrigo Duterte voor het Strafhof. Daar werd Duterte vrijdag voor het eerst voorgeleid. Hij wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. De demonstranten lijken aanhangers van de ex-president te zijn.