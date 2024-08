Vos wil nu 'groene trui naar de finish brengen'

MORTEAU (ANP) - Marianne Vos had afgezien in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De 37-jarige winnares van olympisch zilver in de wegrace van de Spelen in Parijs trok ten aanval in de heuvelachtige rit door de Jura en beloonde haar harde werk met de tweede plaats in de etappe. Belangrijker was dat ze de groene trui veroverde. "Ik wil de groene trui nu graag naar de finish brengen, maar het is eerst zaak om van deze helse krachtsinspanning te herstellen", meldde ze in een persbericht van haar team Visma - Lease a Bike.

"Het was knokken vandaag", erkende Vos. "Het was een loodzware dag. Ik stopte er veel energie in om mee te zitten in de aanval. Het was jammer dat Cédrine (Kerbaol) een ruim gat had geslagen, anders kon ik wellicht sprinten voor de winst. Na het passeren van de laatste top was ik blij dat ik nog kon aansluiten bij het peloton."

Vos sprintte in de straten van Morteau naar de tweede plaats, 21 seconden achter de Franse ritwinnares Cédrine Kerbaol. Ze verdiende ook veel punten onderweg in de tussensprint. In het puntenklassement staat Vos op 145 punten, 25 meer dan Charlotte Kool. De Tour de France Femmes telt nog twee bergetappes in de Alpen.