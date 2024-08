Nederland doneert nog geen mpox-vaccins, Agema wacht af

DEN HAAG (ANP) - Nederland doneert vooralsnog geen mpox-vaccins aan Afrikaanse landen die daar behoefte aan hebben. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema wacht af hoe de situatie zich ontwikkelt, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik vind het van belang dat er in Nederland voldoende vaccins zijn om een eventuele uitbraak te kunnen bestrijden."

De Europese Commissie en de VS hebben vaccindonaties toegezegd. Donaties kunnen helpen een internationale uitbraak tegen te gaan, schrijft Agema, maar ze wil er eerst zeker van zijn dat Nederland zelf genoeg op voorraad heeft.

"Nederland bereidt zich voor op de diagnose, behandeling en het nemen van maatregelen om verspreiding vanuit een importgeval te voorkomen", aldus Agema. In het geval van een uitbraak zijn er genoeg vaccins op voorraad voor een "beperkte vaccinatiecampagne onder risicogroepen".