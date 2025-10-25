ECONOMIE
Vuelta 2026 begint met tijdrit in Monaco

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 17:48
anp251025106 1
MADRID (ANP) - De Vuelta begint in 2026 met een individuele tijdrit in Monaco. Dat hebben de organisatoren van de Spaanse wielerkoers zaterdag bekendgemaakt. De start is voor het bekende casino in Monte Carlo. Na 9,6 kilometer wordt gefinisht op de Boulevard Albert I, waar ook elk jaar de finishlijn ligt van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1.
Monaco wordt de eerste stad die de start van de drie grote rondes heeft georganiseerd, na eerder al de start van de Ronde van Italië in 1968 en de Tour de France in 2009. De Vuelta begint volgend jaar op 22 augustus.
