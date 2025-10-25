NYT: geheime donateur die leger VS betaalt is miljardair Mellon

WASHINGTON (ANP) - De geheime donateur die de Amerikaanse overheid 130 miljoen dollar schonk om de militairen te kunnen blijven betalen tijdens de shutdown is de miljardair Timothy Mellon, schrijft The New York Times. Mellon is een belangrijke geldschieter van president Donald Trump en heeft miljoenen gedoneerd aan zijn campagne van 2024.

Overheidspersoneel in kritieke functies, zoals militairen, moet tijdens de shutdown doorwerken zonder dat hun salaris wordt betaald. Trump beloofde eventuele tekorten bij militairen te dekken.

Het was eerst niet duidelijk waar het geld vandaan kwam. Inmiddels heeft Trump toegegeven dat het om een donatie gaat. "Hij wil geen publiciteit", zei Trump vrijdag, terwijl hij op weg was naar Maleisië.

Twee anonieme bronnen meldden aan The New York Times dat het om Mellon zou gaan. Een rijke bankier, spoorwegmagnaat en de kleinzoon van voormalig minister van Financiën Andrew W. Mellon. Forbes schat het vermogen van de familie op ongeveer 14,1 miljard dollar.