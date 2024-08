Waterpolobondscoach dient protest in tegen gelijkmaker Spanje

NANTERRE (ANP) - Bondscoach Evangelos Doudesis van de Nederlandse waterpolosters heeft een protest ingediend tegen de 12-12 van Spanje in de halve finale van de Olympische Spelen. Vlak daarvoor zouden de Spanjaarden in de fout zijn gegaan bij het aanvragen van een time-out. "We dienen het protest in omdat we er alles aan willen doen, maar de kans dat we gaan winnen is minimaal. Dit soort protesten worden in de sport helaas niet zo vaak gewonnen", zei de geboren Griek na het mislopen van de olympische finale na strafworpen.

Doudesis hechtte zelf ook niet veel waarde aan het protest. "Waarschijnlijk horen we binnen dertig minuten dat we het hebben verloren. En dit is voor mij ook niet het nieuws. Het belangrijkste is dat we een fantastische wedstrijd hebben gezien tussen twee fantastische teams en dat het verschil minimaal was."

Na een vroege 6-1-achterstand kwam Oranje bij 12-11 voor het eerst op voorsprong, waarna Doudesis na de daaropvolgende gelijkmaker al tevergeefs protesteerde bij de scheidsrechter. Na een spannende slotfase en 14-14-eindstand plaatste Spanje zich na strafworpen voor de finale.