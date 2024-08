Emiraten weren schepen die mogelijk Russische olie vervoeren

ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Arabische Emiraten verbieden schepen die onder de vlag van het Afrikaanse land Eswatini varen. Dat is een nieuw signaal dat het land in het Midden-Oosten voortaan schepen weert die mogelijk Russische olie vervoeren.

Eswatini, voorheen bekend als Swaziland, is toegevoegd aan een lijst van landen waarvan de schepen niet meer zomaar toegelaten worden, volgens een verklaring op de website van de haven van Fujairah. Eerder dit jaar gebeurde dit ook al voor Kameroen. Schepen die onder beide vlaggen varen hebben eerder olie vervoerd voor Moskou, ondanks dat internationale sancties dat momenteel proberen tegen te gaan.

Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben veel landen sancties ingesteld tegen Rusland. Overheden worden geacht de schepen in de gaten te houden die varen onder hun vlag. Maar er zijn ook landen die Rusland niet willen weren en de Russische overheid is ook actief bezig geweest met het opzetten van een soort schaduwvloot om sancties te omzeilen.

Eswatini is een nieuwkomer in de internationale scheepvaart. Het land ligt ook helemaal niet aan een zee. In 2023 voeren er helemaal geen schepen onder de vlag van het land. Maar inmiddels zijn er 26 schepen die gebruikmaken van de vlag van Eswatini. Volgens onderzoek van financieel persbureau Bloomberg zijn dit onder meer olietankers. Van sommige van die schepen is bekend dat ze olie uit Rusland en Iran hebben vervoerd.