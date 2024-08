Waterpolosters pakken met brons tweede olympische plak ooit

PARIJS (ANP) - De waterpolosters van Oranje hebben in de spannende strijd om olympisch brons in de laatste seconde afgerekend met de Verenigde Staten (11-10). Daardoor eindigt de regerend Europees kampioen voor de tweede keer met een medaille op de Spelen, na het goud van 2008 in Beijing. De Amerikaanse waterpolosters wonnen de drie edities daarna.

De waterpolosters kwamen pas in de laatste seconde van de troostfinale voor het eerst op voorsprong, via aanvoerster Sabrina van der Sloot. Zij toonde zich met zes treffers doorslaggevend.