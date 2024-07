Waterpolosters winnen na moeizame start toch ruim van China

PARIJS (ANP) - De waterpolosters hebben hun tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen van Parijs na een moeizaam begin toch ruim gewonnen van China met 15-11.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis stond halverwege de wedstrijd in het Centre Aquatique nog met 8-5 achter. In de tweede helft kwam Oranje alsnog los. Binnen vier minuten vielen er drie doelpunten en was het gelijk (8-8). In het vierde en laatste kwart liep Nederland tegen een moegestreden Chinese ploeg makkelijk uit.

Maartje Keuning en Sabrina van der Sloot waren de topschutters met drie treffers.

Zaterdag won Oranje al overtuigend van het sterke Hongarije, waardoor de wereldkampioen van 2023 met twee overwinningen zo goed als zeker al geplaatst is voor de kwartfinales.