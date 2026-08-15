Weer EK-brons voor atlete Klaver op 400 meter

BIRMINGHAM (ANP) - Lieke Klaver heeft brons veroverd op de 400 meter bij de EK atletiek in Birmingham. De Nederlandse topatlete was in de finale niet in staat tot een stunt. De Noorse Henriette Jæger won het goud in 49,04 seconden, de Poolse Natalia Bukowiecka rende naar het zilver in 50,04. Klaver klokte 50,15.
Het was wederom brons voor Klaver. De 27-jarige Enkhuizense won twee jaar geleden ook brons op de EK in Rome. Klaver behaalde dit voorjaar eveneens een bronzen plak op de 400 meter bij de WK indoor in Toruń.