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Wiebes is als sprintster in Tour de France Femmes klasse apart

Sport
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 18:41
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GENÈVE (ANP) - Lorena Wiebes is in de sprint een klasse apart. De 27-jarige renster van SD Worx - Protime was zondag in het Zwitserse Genève opnieuw de snelste van alle deelneemsters aan de Tour de France. Wiebes rijdt maandag voor de tweede dag op rij in de gele trui in de Ronde van Frankrijk.
Wiebes liet bij de openingsetappe op zaterdag in Lausanne al zien dat ze vrijwel ongenaakbaar is als ze in een groepje op de streep afkomt. Ze herhaalde zondag haar dagsucces in een heuvelachtige etappe die het laatste deel vlak was. Ideaal voor Wiebes. Ze schreef voor de zevende keer een Touretappe op haar naam.
Aan het begin van de tweede etappe probeerden verschillende rensters alleen weg te gaan. Met nog 45 kilometer te gaan ging er een groep van acht rensters aan de leiding. Daar zaten de Nederlandse Eline Jansen en Anouska Koster bij. De groep werd 5 kilometer later ingehaald door het peloton. Daarop ging de Luxemburgse Riejanne Markus er vandoor in een poging alleen naar de finish te rijden.
Markus
Het peloton zette in het zicht van de streep onder leiding van de ploeg van SD Worx - Protime vol de jacht in op Markus. De Luxemburgse zag haar voorsprong van meer dan een minuut langzaam maar zeker teruglopen en zag haar vluchtpoging toch nog mislukken. Markus werd pas vlak voor de finish ingehaald door een hele grote groep rensters.
Daarna was het zaak voor SD Worx - Protime om Wiebes zo goed mogelijk in stelling te brengen. Dat lukte. Al weet Wiebes als geen ander hoe ze zich moet positioneren in de slotfase van een sprint. Ze maakte zich los en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos.
Wiebes heeft haar sportieve wraak voor haar diskwalificatie bij de Ronde van Italië al wel genomen. Met twee etappezeges en twee gele truien is de Tour de France Femmes voor Wiebes al geslaagd.
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