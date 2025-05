Wiebes leiderstrui kwijt na derde plaats in Ronde van Burgos

ROA DE DUERO (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes is in de tweede etappe van de Ronde van Burgos haar leiderstrui kwijtgeraakt aan de Noorse Mie Bjørndal Ottestad, die de rit van Villalba de Duero naar Roa de Duero won. Wiebes eindigde als derde. In het algemeen klassement viel ze terug naar de derde plaats op negen seconden achterstand van Ottestad.

De Noorse was de enige die in de slotfase reageerde op de demarrage van de Zwitserse Marlen Reusser. Het duo fietste vervolgens naar de finish, met Ottestad als de snelste in de eindsprint. Wiebes, de winnares van de eerste etappe, won de sprint van de eerste achtervolgende groep.

De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag.