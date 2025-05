Deze capucijnapen hebben een bizarre hobby: ze ontvoeren baby-brulapen (en daar is geen goede reden voor)

Op een afgelegen Panamees eiland heeft een groep capucijnapen een vreemde nieuwe hobby ontwikkeld. Ze ontvoeren baby-brulapen, en daar lijkt geen verklaring voor te zijn. Dat ontdekten Duitse onderzoekers.

Het begon allemaal met één mannelijke capucijnaap die onderzoekers 'Joker' noemden. In 2022 werd hij voor het eerst gefotografeerd terwijl hij een baby-brulaap op zijn rug droeg. Dat is gedrag dat nog nooit eerder was waargenomen bij wilde primaten.

Vijf maanden later doken nieuwe beelden op van vier andere jonge mannetjes die hetzelfde deden. Over een periode van 15 maanden droegen vijf capucijnapen in totaal 11 verschillende baby-brulapen mee, soms wel negen dagen achter elkaar.

Geen goede uitleg

De capucijnapen eten de baby's niet op. Ook spelen ze er niet mee en kan het hun soortgenoten weinig schelen dat ze ermee rondlopen. Onderzoekers zien geen duidelijk voordeel voor de capucijnapen, maar ook geen nadeel.

Voor de brulapen is het een ander verhaal. Vier baby's stierven tijdens de observatieperiode, maar vermoedelijk waren er helemaal geen overlevenden.

Waarom doen ze het dan?

Maar waarom doen de capucijnapen dit in godsnaam? Jicarón-eiland biedt capucijnapen een simpel leven zonder veel stress: ze hebben geen roofdieren, weinig concurrentie en veel vrije tijd. Dezelfde mannelijke apen die baby's ontvoeren, gebruiken ook stenen gereedschap. Dat is eveneens uniek gedrag.

Onderzoekers vermoeden bijgevolg dat verveling en een overvloed aan tijd innovatie stimuleren. Dat verklaart meteen ook het gebruik van stenen gereedschap.