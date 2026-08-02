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Wiebes sprint in Genève in gele trui naar tweede etappezege

Sport
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 18:16
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GENÈVE (ANP) - Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van SD Worx - Protime was in de gele leiderstrui in de straten van Genève wederom de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement om de groene trui aan.
Wiebes heeft nu zeven Touretappes op haar naam staan. Ze mag maandag voor de derde keer in haar loopbaan de gele trui dragen. Ze ging in 2022 na haar zege in de eerste etappe voor het eerst aan de leiding in de belangrijkste wielerkoers.
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