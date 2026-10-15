Wielerbond KNWU noemt signalen bij Picnic PostNL 'zeer zorgelijk'

NIEUWEGEIN (ANP) - Wielerbond KNWU reageert bezorgd op de mogelijke angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Dat zegt Wouter Bos, voorzitter van de raad van toezicht, op de website van de bond.

"De signalen die naar voren komen in de berichtgeving over Picnic PostNL zijn zeer zorgelijk. De ervaringen die renners en stafleden beschrijven, raken ons en moeten serieus worden genomen. De beschreven situaties hebben grote impact op de betrokkenen en zij moeten kunnen rekenen op passende ondersteuning", aldus Bos.

Volgens de NOS en wielerpodcast In De Waaier beëindigden velen getraumatiseerd hun dienstverband bij Picnic PostNL vanwege de ervaren angstcultuur en een onveilige werksituatie.