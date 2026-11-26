DEN BOSCH (ANP) - Wielerploeg Visma - Lease a Bike krijgt een andere naam. Softwareleverancier Visma stopt volgend seizoen als naamsponsor, meldt de Nederlandse formatie.

Wat de nieuwe naam van de ploeg wordt, is nog niet bekend. Een woordvoerder laat weten dat dit naar verwachting in december bekend wordt gemaakt.

Visma blijft wel aan het team verbonden en heeft volgens de wielerploeg de samenwerking verlengd. "Vanaf volgend seizoen zullen verschillende toonaangevende nationale merken van Visma uit heel Europa met hun logo op het wedstrijdshirt van het team verschijnen", meldt Visma - Lease a Bike op haar website.

Visma was sinds 2019 als een van de naamsponsors aan de Nederlandse wielerploeg verbonden. Toen nog in samenwerking met supermarkt Jumbo, als Team Jumbo-Visma. Dat werd vanaf 2024 Visma - Lease a Bike.