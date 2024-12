Wielrenner Evenepoel mag over acht weken weer trainen

BRUSSEL (ANP/AFP) - Wielrenner Remco Evenepoel mag waarschijnlijk over acht weken weer trainen. Dat heeft zijn teammanager Patrick Lefevere bij de ploeg Soudal Quick-Step verteld aan Belgische journalisten.

Evenepoel zou in het beste geval begin maart in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico kunnen terugkeren in het peloton. De tweevoudig olympisch kampioen kwam dinsdag tijdens een trainingsrit hard in botsing met een bestelbus. Hij werd met breuken aan een rib, rechterschouderblad en rechterhand overgebracht naar een ziekenhuis in Herentals en onderging daar ook een operatie.

De 24-jarige Evenepoel was met een trainingsrit in de Belgische regio Gooik voorzichtig in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij de botsing met een bestelbusje brak zijn fiets in tweeën.