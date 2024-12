Wielrenner Evenepoel naar ziekenhuis na val tijdens trainingsrit

OETINGEN (ANP/BELGA) - Tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel is tijdens een trainingsrit ten val gekomen en afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens Patrick Lefevere, zijn ploegleider bij Soudal Quick-Step, botste de 24-jarige Belg tegen de deur van een voertuig die werd opengedaan.

Op foto's is te zien dat Evenepoel na het ongeval bij bewustzijn was en rechtop zat. Hij zou naar een arm hebben gegrepen.

Evenepoel is voorzichtig in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Afgelopen zomer werd hij in Parijs olympisch kampioen op zowel de wegrit als de tijdrit.