Vliegschaamte Nick Schilder zit wereldwijde doorbraak in de weg: ‘Vliegen is slecht’

Nick Schilder zingt sinds zijn dramatische breuk met Simon Keizer in z'n eentje de plaatjes vol, maar het wil nog niet zo lukken met zijn solocarrière. Hij vertelt dat hij hoopt op een internationale doorbraak, maar zijn groene geweten zit hem daarbij flink in de weg. “Ik wil niet onnodig veel vliegen .”

De man die in interviews altijd als een nuchtere Volendammer overkomt, blijkt achter de schermen een soort zingende Arie Boomsma. Zijn ochtenden beginnen steevast met een ijsbad in de tuin, gevolgd door een meditatiesessie van een uur. Pas daarna kan de werkdag echt beginnen.

Ambitie over de grens

Nick heeft blijkbaar genoeg tijd om te dromen, want die internationale doorbraak staat hoog op zijn verlanglijstje. “Mijn doel is absoluut om te kijken of ik over de grens iets kan bereiken”, vertelt hij openhartig in Nieuwe Revu.

Maar Nick zit met een moreel dilemma. Zijn verlangen om de wereld te veroveren strookt niet helemaal met zijn klimaatambities. “Als artiest is het makkelijk om in je enthousiasme overal heen te vliegen voor samenwerkingen en optredens. Stel dat ik bijvoorbeeld in Italië op een festival kan spelen of in een theater kan optreden – dat zou fantastisch zijn.”

Gewetensnood

De realiteit is echter anders. Nick heeft zichzelf een strikte vliegcode opgelegd. “Ik probeer er alert op te blijven dat ik niet onnodig veel in het vliegtuig stap. Duitsland is gelukkig prima te doen met de auto via de Autobahn en voor schrijfsessies in Londen reis ik zoveel mogelijk met de trein. Eén keer lukte dat qua schema niet en toen heb ik gevlogen.”

Een moment van zwakte. Voor straf nog een uur ijsbad! En hoe zit het dan met reizen naar verre oorden, zoals Amerika? “Voor een trip naar Nashville, wat met de trein natuurlijk geen optie is, zorgde ik ervoor dat ik daar schrijvers ontmoette om daarna de vervolgafspraken via Zoom te doen. Dat probeer ik vaker te doen”, aldus de wereldverbeteraar uit Volendam.

Hypocriet

Toch knaagt het schuldgevoel. Nick realiseert zich dat zijn internationale dromen en duurzame idealen niet altijd samen door één deur kunnen. “Het is een doel van me om meer digitale sessies in te plannen en zo onnodig reizen te beperken. Tegelijkertijd is dat niet altijd te vermijden en dan voel ik me soms hypocriet.”

Die innerlijke strijd is voelbaar wanneer hij zichzelf betrapt op een vliegreis. “Ik vlieg vaker dan de gemiddelde Nederlander, zeker omdat ik ook vaak in weekenden en op feestdagen werk en soms extra vakanties neem. Dat is niet ideaal, maar ik probeer het te compenseren door bijvoorbeeld een plantaardig dieet te volgen.”