Wielrenner Groves wint zesde etappe van Giro d'Italia

NAPELS (ANP) - Wielrenner Kaden Groves heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 26-jarige Australiër van Alpecin-Deceuninck was na 227 kilometer de snelste in een massasprint in Napels.

Olva Kooij (Visma - Lease a Bike) deed een vergeefse greep naar een tweede Nederlandse etappezege in deze Ronde van Italië. Hij raakte ingesloten in de sprint en moest genoegen nemen met de elfde plaats. Maikel Zijlaard finishte als zesde.

Casper van Uden schreef dinsdag de vierde rit op zijn naam, vlak voor Kooij die vorig jaar in de Giro wel de etappe naar Napels won.

Mads Pedersen kwam ruim vijf minuten later over de finish maar blijft het klassement aanvoeren. De organisatie liet alle renners in dezelfde tijd finishen na een grote valpartij ruim 70 kilometer voor de finish. Er vielen ook geen bonificatieseconden aan de finish te verdienen.