Paolini eerste finaliste in tennistoernooi Rome

ROME (ANP) - De Italiaanse tennisster Jasmine Paolini is doorgedrongen tot de finale van haar thuistoernooi in Rome. Ze versloeg in de halve finales van het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad de Amerikaanse Peyton Stearns in twee sets: 7-5 6-1.

Paolini, de huidige nummer 5 van de wereld en vorig jaar finaliste op de grandslamtoernooien Roland Garros en Wimbledon, treft in de finale de winnares van de andere halve finale, die gaat tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Chinese Zheng Qinwen.