Wielrenner Hoole wint tijdrit in Giro d'Italia

PISA (ANP) - Daan Hoole heeft de tiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 26-jarige Zuid-Hollander van Lidl-Trek was de beste in de individuele tijdrit van Lucca naar Pisa. De Nederlands kampioen tijdrijden bleef de Britten Joshua Tarling en Ethan Hayter respectievelijk 7 en 10 seconden voor.

Voor Hoole is het de eerste etappezege in een grote wielerronde. De Nederlander won dit jaar eerder met zijn ploeg de ploegentijdrit in de Ronde van Valencia. Het is naast zijn nationale titel tijdrijden zijn tweede individuele zege bij de profs.

De overwinning van Hoole betekent de tweede Nederlandse ritzege in deze Giro. Casper van Uden won eerder de vierde etappe.