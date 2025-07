Wielrenner Kelderman verlengt contract bij Visma met twee jaar

LA PLAGNE (ANP) - Wilco Kelderman verlengt zijn aflopende contract bij het team van Visma - Lease a Bike met twee jaar. Dat vertelde de 34-jarige Nederlandse wielrenner vrijdag in het programma De Avondetappe van de NOS. Visma - Lease a Bike bevestigde de contractverlenging even later in een persbericht.

Visma - Lease a Bike, toen nog Jumbo-Visma geheten, nam Kelderman drie jaar geleden over van Bora-hansgrohe. Kelderman keerde daarmee terug bij de ploeg waar hij zijn carrière begon.

"Ik voel me thuis in dit team en werk met iedereen heel graag samen", aldus Kelderman in De Avondetappe. "Ik doe mijn best om de jonge renners van het team bij te staan en te helpen en daarnaast wil ik onderdeel blijven van het team dat voor grote successen strijdt, in de Tour of de andere grote rondes."

In 2021 eindigde Kelderman in de Tour de France als vijfde. Ook werd hij derde in het eindklassement van de Ronde van Italië en vierde in het eindklassement van de Ronde van Spanje. Dit jaar selecteerde de leiding van Visma - Lease a Bike hem niet voor de Tour de France.

"Wilco is een geweldige persoon en renner, die zelf al een heel mooi palmares bij elkaar heeft gereden", reageert ploegleider Grischa Niermann op de contractverlenging. "In grote rondes kan hij nog altijd mee met de beste klimmers van de wereld. Zijn rol is door de jaren heen wat veranderd en hij is ook altijd zeer toegewijd aan zijn kopmannen. Dat zijn allemaal redenen waarom we hem graag langer in ons team wilden hebben. We zijn dan ook heel blij dat hij er hetzelfde over denkt. Samen gaan we ervan uit dat er nog een hoop mooie jaren aankomen voor hem."