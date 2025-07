NASA: 20 procent personeel vertrekt

WASHINGTON (ANP/RTR) - Zo'n 20 procent van het personeel van NASA zal vertrekken, laat een woordvoerder van de ruimtevaartorganisatie vrijdag weten. Het zou gaan om zo'n 3870 medewerkers, aldus NASA. Er werken nu nog zo'n 18.000 mensen bij NASA, dat zou dalen naar ruim 14.000.

Onduidelijk is of het om ontslagen gaat. CBS News meldt dat het om medewerkers gaat die zelf hebben aangegeven te willen vertrekken. Dat zou in twee verschillende rondes zijn gebeurd.

De regering-Trump maakte in mei bekend dat het NASA-budget voor volgend jaar met een kwart wordt verlaagd naar 18,8 miljard dollar. "We moeten verantwoordelijke beheerders van belastinggeld blijven", schreef NASA-bestuurder Janet Petro in een begeleidende brief. Nieuwssite Spacenews.com meldde toen al dat duizenden banen verloren dreigen te gaan.