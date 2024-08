Wielrenner Kuss boekt in Ronde van Burgos eerste zege van 2024

LAGUNAS DE NEILA (ANP) - Wielrenner Sep Kuss heeft in de derde etappe van de Ronde van Burgos zijn eerste overwinning van dit jaar geboekt. De Amerikaan van Visma - Lease a Bike was de beste in de bergetappe van Bodegas Nabal Gumiel de Izán naar Lagunas de Neila.

Kuss kwam solo aan op de steile slotklim. De Italiaan Lorenzo Fortunato werd tweede en Jefferson Alveiro Cepeda uit Ecuador werd derde. Kuss heeft ook de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van Burgos duurt tot en met vrijdag.

Kuss kon eind juni niet starten in de Ronde van Frankrijk. Hij was niet voldoende hersteld na een coronabesmetting, die hij had opgelopen in het Critérium du Dauphiné.

De Amerikaan won de Ronde van Spanje vorig jaar voor ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. De bedoeling is dat hij dit jaar ook meedoet aan de Vuelta, die op 17 augustus begint in de Portugese hoofdstad Lissabon.