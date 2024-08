Australische zeiler Wearn pakt goud in Ilca 7-klasse

MARSEILLE (ANP) - Zeiler Matt Wearn heeft op de Olympische Spelen namens Australië de gouden medaille veroverd in de Ilca 7-klasse, voorheen bekend als de Laser-klasse. De Cyprioot Pavlos Kontides won het zilver, voor Stefano Peschiera uit Peru.

De drie zeilers bezetten voor aanvang van de medalrace eveneens de eerste drie plaatsen in het klassement. Wearn bekroonde zijn toernooi door ook de afsluitende wedstrijd te winnen.

De Nederlander Duko Bos wist zich niet te kwalificeren voor de medalrace. De 29-jarige debutant eindigde op de vijftiende plaats in het klassement. Een klassering in de top tien was nodig om mee te mogen doen met de afsluitende wedstrijd.