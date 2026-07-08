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Wielrenner Molenaar breekt middenhandsbeentje en geeft op in Tour

Sport
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 21:12
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PAU (ANP) - Wielrenner Alex Molenaar zal donderdag niet meer opstappen voor de zesde etappe van de Tour de France. Dat meldt zijn Spaanse ploeg Caja Rural. De 26-jarige Tour-debutant ging woensdag hard onderuit tijdens de vijfde rit.
"De uitgevoerde tests hebben uitgewezen dat hij een breuk in het middenhandsbeentje van zijn rechterhand heeft", schreef Caja Rural op X.
Molenaar, de zoon van een Nederlandse vader en Catalaanse moeder, veroverde zondag in de tweede etappe de bolletjestrui. De geboren Rotterdammer moest de trui een dag later weer afstaan.
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