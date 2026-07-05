Wielrenner Molenaar neemt bolletjestrui over van Pogačar in Tour

BARCELONA (ANP) - Wielrenner Alex Molenaar heeft in de tweede etappe van de Tour de France de bolletjestrui veroverd op Tadej Pogačar. De zoon van een Nederlandse vader en Catalaanse moeder was halverwege de rit naar Barcelona als eerste boven op de Côte de Begues, waar de meeste bergpunten te verdienen waren. Viervoudig Tourwinnaar Pogačar had zaterdag de bolletjestrui in handen gekregen door in de ploegentijdrit als snelste de Montjuïc te beklimmen.

De 26-jarige Molenaar, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Catalonië, debuteert dit jaar in de Tour namens de kleine Spaanse ploeg Caja Rural. De komende dagen staan opnieuw de nodige beklimmingen op het programma, waarin de geboren Rotterdammer moet proberen om zijn bergtrui te behouden.