ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Molenaar neemt bolletjestrui over van Pogačar in Tour

Sport
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 19:03
anp050726121 1
BARCELONA (ANP) - Wielrenner Alex Molenaar heeft in de tweede etappe van de Tour de France de bolletjestrui veroverd op Tadej Pogačar. De zoon van een Nederlandse vader en Catalaanse moeder was halverwege de rit naar Barcelona als eerste boven op de Côte de Begues, waar de meeste bergpunten te verdienen waren. Viervoudig Tourwinnaar Pogačar had zaterdag de bolletjestrui in handen gekregen door in de ploegentijdrit als snelste de Montjuïc te beklimmen.
De 26-jarige Molenaar, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Catalonië, debuteert dit jaar in de Tour namens de kleine Spaanse ploeg Caja Rural. De komende dagen staan opnieuw de nodige beklimmingen op het programma, waarin de geboren Rotterdammer moet proberen om zijn bergtrui te behouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

191445905_m

80-plussers sterven bij bosjes in de hittegolf – en Nederland kijkt weg

174099711 m

Nieuwe kijk op slaap: waarom acht uur per nacht niet voor iedereen werkt

ANP-562831358

Wilders: stuur al die Marokkanen terug naar de woestijn

shutterstock_1300741882

Lamsdöner zonder lam: hardnekkige vleesfraude ontmaskerd

185609449_m

Dit populaire drankje beschermt mogelijk ook tegen depressie

Loading