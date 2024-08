Wielrenner Van Aert gaat voor leiderstrui in Vuelta strijden

OEIRAS (ANP) - Wielrenner Wout van Aert heeft de rode leiderstrui van de Vuelta nog niet uit zijn hoofd gezet. De Belg eindigde als derde in de eerste etappe, een individuele tijdrit over 12 kilometer van Lissabon naar Oeiras. Hij moest 3 seconden toegeven op de Amerikaanse winnaar Brandon McNulty.

"Ik ben niet echt tevreden", zei Van Aert na zijn tijdrit. "Ik voelde me wel goed, maar niet fantastisch. Ik had op een iets beter gevoel gehoopt. Het begon te vroeg in de tijdrit al pijn te doen. En toen was het nog ver tot de finish. Het tweede gedeelte was echt sterven. Blijkbaar heb ik het daar ook laten liggen. Al is het best goed dat ik maar drie seconden verlies. Dat doe je niet als de vorm niet goed is."

De komende twee ritten op Portugese bodem zijn heuvelachtig, maar zouden zo maar eens kunnen eindigen in een massasprint. Van Aert wil zich zeker in een sprint mengen. "Ik ga voor de rode trui. Al had ik gehoopt die trui nu al te hebben."