IAEA: veiligheid kerncentrale Zaporizja verder verslechterd

WENEN (ANP/RTR) - De veiligheid rond de kerncentrale bij de Oekraïense stad Zaporizja, in door de Russen bezet gebied, is zaterdag verder verslechterd. Dat heeft Rafael Grossi, de algemeen directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap, zaterdag gezegd na een droneaanval in de buurt van het complex.

Het Russische management van de centrale zei tegen het eigen staatspersbureau TASS dat een Oekraïense drone een explosief dropte op een toegangsweg die vaak wordt gebruikt door personeelsleden. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers.