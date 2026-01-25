Wielrenner Vine botst met kangoeroe maar wint Tour Down Under

STIRLING (ANP) - Zelfs een botsing met een kangoeroe kon Jay Vine niet van de eindzege van de Tour Down Under houden. De 30-jarige wielrenner van UAE Team Emirates - XRG kwam in de slotetappe ten val, maar finishte keurig in het peloton.

"Iedereen vraagt me altijd wat er gevaarlijk is in mijn land", lachte de Australiër aan de finish. "Ik zeg dan altijd: kangoeroes. Ze verbergen zich in de struiken en blijven daar wachten. Als je niet meer kan stoppen, springen ze plotseling voor je. Er schoten er twee door het peloton toen we 50 kilometer per uur reden. Een van hen bleef maar van links naar rechts gaan. Ik knalde op zijn rug, maar gelukkig ben ik er goed vanaf gekomen en heb ik mijn leiderstrui verdedigd."

Vine won de Tour Down Under ook al in 2023. Matthew Brennan schreef de vijfde en laatste etappe van de Tour Down Under op zijn naam. Het Britse talent van Visma-Lease a Bike was de snelste in een massasprint.