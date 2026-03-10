ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tanker-vloot voor olie onderweg naar alternatieve Saudische haven

Economie
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 18:38
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 18:42
anp100326189 1
Een vloot van minstens 25 tankers is onderweg naar de Saudische haven Yanbu. Die haven aan de Rode Zee fungeert als alternatief nu de Straat van Hormuz en daardoor de Perzische Golf zijn afgesloten. Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco transporteert olie via een pijpleiding naar Yanbu en wil de hoeveelheid op korte termijn opvoeren.
Een grote raffinaderij van Saudi Aramco, een van de grootste ter wereld, staat in Ras Tanura. Dat ligt aan de oostkust van Saudi-Arabië en daarmee aan de Perzische Golf. Door het afsluiten van de zeestraat is de Perzische Golf voor scheepvaart onbereikbaar. Mede daardoor is de prijs van olie de afgelopen dagen fors opgelopen.
De topman van Saudi Aramco, Amin Nasser, zei dinsdag dat het allemaal draait om "het herpositioneren van tankers van oost naar west". Hij wil de huidige capaciteit van de pijpleiding naar de haven aan de Rode Zee binnen een paar dagen verhogen. Nu kan daar het equivalent van 7 miljoen vaten per dag door.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

135162033_m

Waarom sommige apparaten niet aan een verlengsnoer mogen

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

Loading