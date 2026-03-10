Tanker-vloot voor olie onderweg naar alternatieve Saudische haven

Een vloot van minstens 25 tankers is onderweg naar de Saudische haven Yanbu. Die haven aan de Rode Zee fungeert als alternatief nu de Straat van Hormuz en daardoor de Perzische Golf zijn afgesloten. Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco transporteert olie via een pijpleiding naar Yanbu en wil de hoeveelheid op korte termijn opvoeren.

Een grote raffinaderij van Saudi Aramco, een van de grootste ter wereld, staat in Ras Tanura. Dat ligt aan de oostkust van Saudi-Arabië en daarmee aan de Perzische Golf. Door het afsluiten van de zeestraat is de Perzische Golf voor scheepvaart onbereikbaar. Mede daardoor is de prijs van olie de afgelopen dagen fors opgelopen.

De topman van Saudi Aramco, Amin Nasser, zei dinsdag dat het allemaal draait om "het herpositioneren van tankers van oost naar west". Hij wil de huidige capaciteit van de pijpleiding naar de haven aan de Rode Zee binnen een paar dagen verhogen. Nu kan daar het equivalent van 7 miljoen vaten per dag door.