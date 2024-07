Wielrenster Longo Borghini houdt voorsprong en wint Giro d'Italia

L'AQUILA (ANP) - Wielrenster Elisa Longo Borghini heeft de Giro d'Italia op haar naam geschreven. De Italiaanse kampioene van Lidl-Trek verdedigde in de slotetappe van Pescara naar L'Aquila haar minieme voorsprong van één seconde op de wereldkampioene Lotte Kopecky uit België met succes.

Voor Longo Borghini is het de eerste keer dat ze de Giro wint. De 32-jarige wielrenster eindigde in 2017 als tweede en in 2020 als derde. Beide keren won toen Anna van der Breggen.

De laatste etappe werd gewonnen door Kimberley Le Court Pienaar uit Mauritius. Ze won de sprint van haar medevluchtsters Ruth Edwards uit de VS en Franziska Koch uit Duitsland. Longo Borghini reed in de sprint nog weg bij concurrente Kopecky en stelde daarmee haar eerste eindzege in de Giro zeker.