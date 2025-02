Wielrenster Van den Broek-Blaak stopt door tweede zwangerschap

ROTTERDAM (ANP) - Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak is opnieuw zwanger en heeft haar loopbaan beëindigd. Dat meldt haar ploeg SD Worx-Protime. De 35-jarige ex-wereldkampioene op de weg keerde na de geboorte van haar eerste kind, in mei 2023, vorig jaar terug in het peloton. Dat gaat nu niet gebeuren. "Het was even schakelen, maar een mooiere reden om te stoppen met de topsport is er niet te bedenken", zegt de renster uit Berkel en Rodenrijs in een persbericht van de ploeg.

Blaak veroverde in 2017 in het Noorse Bergen de wereldtitel. Ook prijken klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem en Omloop Het Nieuwsblad op haar erelijst. Haar rentree in 2024 was er een met ups en downs. "Vooral mentaal moest ik wennen aan de rol van het moederschap in combinatie met topsport. Ik heb goede koersen gereden, maar de stabiliteit ontbrak. Natuurlijk was het veroveren van de Nederlandse titel een mooi hoogtepunt, wat aangaf dat ik nog altijd op het hoogste niveau voor de prijzen kon meestrijden."

Aan het einde van dit jaar wilde ze definitief afscheid nemen. "Maar begin januari kwamen we erachter dat ik opnieuw zwanger ben. In het begin voelde dat vreemd, maar al snel realiseerde ik me van welk geluk ik mag spreken dat ik opnieuw zo makkelijk zwanger ben geraakt. Hier draait het in het leven daadwerkelijk om. Met het seizoen 2024, waarin ik opnieuw Nederlands kampioene op de weg werd, heb ik uiteindelijk toch op een heel mooie manier afscheid van het actieve wielrennen kunnen nemen."