Nobelprijswinnende econoom: Bitcoin is over 10 jaar niets meer waard

Terwijl president Donald Trump in Washington een en al crypto uitstraalt (en daar zelf uiteraard aan verdient) voorspelt een prominente Nobelprijswinnende econoom dat 's werelds toonaangevende cryptocurrency over 10 jaar niets meer waard zal zijn.

“Het is alleen digitaal goud als het een nut heeft,” zei professsor Eugene F. Fama in een podcast. “Als het geen nut heeft, is het gewoon papier. Zelfs geen papier, het is lucht, zelfs geen lucht.”

De waarde van Bitcoin wordt al lange tijd in twijfel getrokken door tegenstanders vanwege de volatiliteit, het gebrek aan intrinsieke waarde, risico's op het gebied van regelgeving, beperkte bruikbaarheid voor betalingen, schaalbaarheidsproblemen, concentratie van rijkdom en de impact op het milieu van het delven van Bitcoin. Voornaamste bezwaar: geld werkt omdat je er iets voor kunt kopen. Met de bitcoin kun je niks kopen.

“Cryptocurrencies zijn zo'n puzzel omdat ze alle regels van een ruilmiddel overtreden,” legt Fama uit. “Ze hebben geen stabiele reële waarde. Ze hebben een zeer variabele reële waarde. Dat soort ruilmiddel hoort niet te overleven.”

Fama benadrukte ook de risico's van het samengaan van het traditionele financiële systeem met speculatieve, volatiele activa zoals Bitcoin. “Ik kan niet voorspellen wanneer het zal barsten. Ik hoop dat het kapot gaat, maar ik kan het niet voorspellen,” zei hij. “Ik hoop dat het kapot gaat, want als dat niet zo is, moeten we helemaal opnieuw beginnen met de monetaire theorie.”

Fama won in 2013 de Nobelprijs voor economische wetenschappen, samen met de economen Lars Peter Hansen en Robert J. Shiller voor hun werk over activaprijzen.

Bitcoin wordt momenteel verhandeld tegen een prijs in de buurt van $96.731, volgens CoinGecko. Ondertussen heeft de wereldwijde market cap voor crypto $3,15 triljoen overschreden.