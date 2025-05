Wielrenster Vollering zegeviert opnieuw in Ronde van Spanje

ALTO DE COTOBELLO (ANP) - Demi Vollering heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Spanje gewonnen. De 28-jarige wielrenster van FDJ-Suez verdedigde met succes haar leiderstrui in de zevende en laatste etappe, een zware bergrit over 152 kilometer met aankomst op de Alto de Cotobello in Asturië. Vollering won zelfs de etappe door in de laatste kilometer weg te rijden van haar belangrijkste rivalen, de Zwitserse Marlen Reusser en Anna van der Breggen.

Reusser kwam elf seconden na Vollering over de streep, Van der Breggen werd derde op 25 tellen.

Vollering legde de basis voor haar tweede eindzege in de Vuelta Femenina in de vijfde etappe. Ze soleerde naar de ritwinst in de bergrit naar Lagunas de Neila en nam toen al afstand van de concurrentie