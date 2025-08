WK-goud voelt voor Steenbergen als revanche voor Spelen in Parijs

SINGAPORE (ANP) - De wereldtitel op de 100 meter vrije slag voelde vrijdag voor Marrit Steenbergen als revanche voor de Olympische Spelen van vorig jaar. De 25-jarige Nederlandse kwam in Parijs niet verder dan de zevende plaats. Eerder dat jaar won ze bij de WK in Doha goud op de 100 meter vrije slag.

"Ik kan niet kiezen tussen deze gouden medaille en die van vorig jaar", vertelde Steenbergen aan de NOS. "Maar deze is wel mooi vanwege het seizoen dat ik heb gehad. En om zo terug te komen na de Olympische Spelen doet mij heel goed. Ik had in Parijs ook mee willen doen om de medailles. Het was wel even jammer dat dat niet lukte. Maar we staan nu hier en uit deze wereldtitel moet ik heel veel vertrouwen halen."

Steenbergen ging haar concurrentes in het tweede deel van de race voorbij. "Het was heel spannend. Normaal gesproken ben ik niet echt zenuwachtig, maar nu wel. Ik had wel de overtuiging dat ik dit kon. Mollie O'Callaghan kan heel sterk terugkomen, dus ik wist dat ik tempo moest houden."