WK-leider Antonelli fit voor eerste vrije training in Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Kampioenschapsleider Kimi Antonelli is fit genoeg om de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico-Stad te rijden. Het Formule 1-team van Mercedes plaatste een video op X waarop te zien is dat de jonge Italiaan is gearriveerd op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Antonelli sloeg donderdag nog de mediadag over omdat hij last had van een virusinfectie.

De eerste vrije training begint om 19.30 uur Nederlandse tijd. De 20-jarige Antonelli heeft nog 2 WK-punten nodig om zich zondag tot jongste wereldkampioen ooit te kronen. Daarvoor volstaat een plek bij de eerste negen.