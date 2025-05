World Boxing voert verplichte geslachtstest in voor alle boksers

LAUSANNE (ANP/RTR/AFP) - World Boxing voert verplichte geslachtstests in voor alle boksers die aan wedstrijden meedoen. De internationale federatie zegt dit beleid te gaan voeren na de ophef rond boksers, onder wie Imane Khelif tijdens de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar.

Khelif zou in Nederland meedoen aan de Eindhoven Box Cup, van 5 tot en met 10 juni. "Imane Khelif mag niet deelnemen in Eindhoven en aan andere World Boxing-evenementen totdat Imane Khelif een genetische geslachtstest heeft ondergaan in overeenstemming met de regels en testprocedures van World Boxing", aldus de organisatie in een verklaring.

De Algerijnse Imane Khelif en de Taiwanese Lin Yu-ting behaalden bij de Spelen van Parijs goud in het vrouwentoernooi, wat voor commotie zorgde, omdat beide bokssters in 2022 en 2023 werden uitgesloten van deelname aan de wereldkampioenschappen. Bij gendertests was een voor vrouwen te hoge testosteronspiegel aangetroffen.