GLASGOW (ANP) - Lorena Wiebes heeft op overtuigende wijze de vierde en laatste etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op haar naam geschreven. In de sprint liet de Nederlandse renster van SD Worx - Protime haar landgenote Charlotte Kool en de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston ruim achter zich.

De eindzege was voor Wollaston, die op het parcours in de straten van Glasgow voldoende bonificatieseconden sprokkelde om de leiderstrui over te nemen van Cat Ferguson.