Ganshoren herdenkt jongen die stierf bij politieachtervolging

BRUSSEL (ANP/BELGA) - In het Brusselse Ganshoren hebben honderden mensen een herdenking gehouden voor de 11-jarige jongen die werd doodgereden tijdens een politieachtervolging. Het ongeval vond daar maandag plaats.

Veel aanwezigen bij de herdenking in het Elizabethpark droegen witte kleding en legden bloemen neer op de plek van de aanrijding. Er werden ook kaarsen aangestoken. Vanuit het publiek klonk herhaaldelijk minutenlang "Gerechtigheid voor Fabian". Verschillende sprekers toonden zich verwonderd en verontwaardigd over het uitblijven van enige officiële reactie vanuit de politie of de politiek.

Het ongeval vond maandag omstreeks 17.50 uur plaats in het Elizabethpark. De hulpdiensten reanimeerden de jongen ter plaatse en brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij overleed. Volgens het parket was het kind op de vlucht geslagen toen de politie hem wilde controleren. Eerder werd gemeld dat de jongen 12 jaar oud was, maar dat klopte niet. Hij zou anderhalve week later 12 jaar zijn geworden.