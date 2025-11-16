ECONOMIE
Zilver voor judoka Spijkers op Grand Prix van Zagreb

Sport
door anp
zondag, 16 november 2025 om 19:21
anp161125095 1
ZAGREB (ANP) - Judoka Jur Spijkers heeft op de Grand Prix-wedstrijd van Zagreb bij de zwaargewichten (+100 kg) het zilver gepakt. In de finale versloeg de Azerbeidzjaan Kanan Nasibov de 28-jarige Tilburger op ippon.
Spijkers had in de halve finale nog gewonnen van de Georgiër Saba Inaneisjvili.
In de klasse +78 kilogram was er brons voor Paulien Sweers. De 22-jarige Brabantse, die een week geleden nog de Europese titel voor beloften veroverde, was in de troostfinale net te sterk voor haar landgenote Carmen Dijkstra, die op straffen verloor in de extra tijd (golden score).
Sweers had in de halve finale verloren van de Française Leonie Minkada-Caquineau. Dijkstra had de strijd om het brons bereikt via de herkansingen.
